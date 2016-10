€uro am Sonntag: Entwickeln sich die Preise für Denkmalschutz-Immobilien anders als bei Standard-Wohnobjekten? Michael Ries: Grundsätzlich laufen die Märkte parallel. Die Preise für renovierungsbedürftige Denkmalschutz- und Sanierungsobjekte in den Metropolen sind aufgrund der teureren Grundstücke viel höher als in strukturschwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...