Sehr geehrte Leser, der deutsche Leitindex DAX kommt weiterhin nicht vom Fleck und hält sich in der von uns bereits letzte Woche beschriebenen Handelsrange zwischen 10.200 und 10.800 Punkten. An dieser Konstellation konnte auch die in der letzten Woche gestartete Bilanzberichtssaison nur wenig ändern, ...

