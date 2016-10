Schlüchtern (pts006/17.10.2016/07:00) - Eine aktuelle Umfrage zur Kundenzufriedenheit unter 120 Bauherren, die mit Bien-Zenker im Jahr 2015 gebaut haben, hat ergeben, dass 91 Prozent von ihnen Bien-Zenker weiterempfehlen würden. Die Erfahrungen der Bauherren von Bien-Zenker in den zentral wichtigen Bereichen: Auftragsabwicklung, Bemusterung, Beratung, Innenausbau, Montage und Planung nach Schulnoten wurden mit einer Durchschnittsnote von 1,9 bewertet. "Die Eins vor dem Komma war unser Ziel. Sie zeigt, dass unsere Maßnahmen zur intensiven Qualitätssicherung sehr gut fruchten", so der Bereichsleiter Marketing, Sven Keller. "Wir ruhen uns auf diesem Etappensieg nicht aus. Im Gegenteil: Die positiven Erfahrungen unserer Bauherren geben uns wichtige Impulse für die weiterführende Verbesserung unserer Leistungen", so Keller weiter. "Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft kontinuierlich daran arbeiten, exzellente Eigenheime für anspruchsvolle Bauherren unkompliziert zu realisieren. Nach einer stimmigen Planung und kurzer Montage sollen unsere Kunden äußerst zufrieden ihr neues Haus beziehen", so Keller abschließend. Bien-Zenker zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer 110-jährigen Unternehmens-Geschichte auf fundierte Erfahrungen beim Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt im Jahr 2016 insgesamt 550 Mitarbeiter. Die Angebotspalette von Bien-Zenker fokussiert sich auf die Effizienzhaus-Bauweise, die hohe Ansprüche an das Energiesparen mit einem optimalen Wohn-Komfort kombiniert. Alle Häuser von Bien-Zenker unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. (Ende) Aussender: Bien-Zenker GmbH Ansprechpartner: Sven Keller Tel.: 06661/98-236 E-Mail: presse@bien-zenker.de Website: www.bien-zenker.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20161017006

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2016 01:00 ET (05:00 GMT)