SAF-HOLLAND S.A. bestellt Arne Jörn zum Chief Operating Officer

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Personalie SAF-HOLLAND S.A. bestellt Arne Jörn zum Chief Operating Officer

17.10.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SAF-HOLLAND bestellt Arne Jörn zum Chief Operating Officer

Luxemburg, 17. Oktober 2016 - Das Board of Directors des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-HOLLAND S.A. hat Arne Jörn (48) zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied im Management Board berufen.

Der ausgewiesene Fertigungs- und Lean Management-Spezialist ist seit vier Jahren bei SAF-HOLLAND tätig und bekleidete dort mehrere fertigungsnahe Führungspositionen. Er zeichnete hauptverantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Werkskonsolidierung und Prozessautomatisierung an den deutschen Standorten der Gruppe. Jörn übernimmt als COO die globale Verantwortung für die Organisation und Steuerung der Fertigungs-und Betriebsabläufe im Produktionsverbund des SAF-HOLLAND Konzerns und wird wesentlich dazu beitragen, das operative Geschäft des Konzerns auf die Wachstumsziele der Strategie 2020 auszurichten, mit der SAF-HOLLAND den Umsatz bis 2020 auf 1.500 Mio. Euro ausweiten will, nachdem 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 1.060,7 Mio. Euro erzielt wurden. Zu Jörns Kernaufgaben zählt neben Global Operations die Koordination der weltweiten Einkaufs-, Engineering und Qualitätsmanagementaktivitäten.

Jörn ist studierter Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau und ausgebildeter REFA-Ingenieur für Industrial Engineering. Aus seiner Tätigkeit als Group Quality Resident Engineer für Valeo bei VW Wolfsburg und VW Nutzfahrzeuge, Hannover, bringt Jörn fundierte Kenntnisse der Automotive- und Nutzfahrzeugindustrie ein. Von 2007 bis 2010 arbeitete er als Geschäftsführer Operations bei der NORGREN GmbH, einer Tochtergesellschaft des Mischkonzerns IMI plc. Vor seinem Eintritt bei SAF- HOLLAND war Jörn als Werksleiter bei der Still GmbH in Hamburg tätig.

SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit rund 1.060 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015 und mehr als 3.100 Mitarbeitern weltweit zu den führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden und wird unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft vertreibt die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an Endkunden und Servicezentren. SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de

17.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

511411 17.10.2016

ISIN LU0307018795 DE000A1HA979

AXC0014 2016-10-17/07:30