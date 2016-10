Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Deutsche Euroshop auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Angesichts der jüngst angekündigten Teil-Übernahmen eines Einkaufszentrums im Saarland habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Kai Klose in einer Studie vom Montag. Alles in allem hält der Experte aus strategischer Sicht den Einstieg beim Saarpark-Center in Neunkirchen für vernünftig - der Neuerwerb passe gut zum bereits existierenden Portfolio./tav/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2016-10-17/10:12

ISIN: DE0007480204