Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Ströer nach einer Investorenveranstaltung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Finanzvorstand Bernd Metzner habe einen umfassenderen Einblick in die Strategie der Digitalsparte gegeben, schrieb Analyst Christoph Bast in einer Studie vom Montag. Über zufriedenstellende Geschäftszahlen in den kommenden Quartalen sollte Ströer das Vertrauen der Anleger wiedergewinnen können./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0054 2016-10-17/14:33

ISIN: DE0007493991