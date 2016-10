Seit noch nicht mal einer Woche steht es fest: der Herzogenrather Chip-Anlagenbauer Aixtron wird chinesisch. Mehr als 60 Prozent der Kleinanleger haben das Übernahmeangebot des Investores Zhendong Lui angenommen. Im Wirtschaftsministerium sieht man das mit Sorge und will solche Geschäfte künftig verhindern können.Denn nach dem Augsburger Roboterhersteller Kuka geht mit Aixtron ein weiteres Hightech-Unternehmen an Eigentümer aus dem Reich der Mitte, dessen Know How begehrt ist. Im Fall von Aixtron hat die Übernahme zudem einen faden Beigeschmack: Das Unternehmen rutschte in die Krise, nachdem der wichtige chinesische Kunde San'an Optoelectronics seine Aufträge für das Unternehmen gekürzt hatte. ...

