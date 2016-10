The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2016



ISIN Name



CA05709R1038 BAJA MINING CORP.

CA74623K1075 PURE ENERGY VISIONS

USU42314AD35 Kraft Heinz Foods Co.

US3824104059 GOODRICH PETROL. DL-,20

US71656MAN92 Petroleos Mexicanos (PEMEX)

VGG7762V1076 CONS.GROWTH HOLDINGS LTD.