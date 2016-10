Vancouver, Kanada, und Hilden, Deutschland (ots) - Komplett-Kit zur Bibliotheksvorbereitung, sowie Probenentnahme-, Stabilisierungs- und Bioinformatik-Lösungen erleichtern nicht-invasive Pränataltests und Krebsforschung



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung des QIAseq® cfDNA All-in-One Kits bekannt, das zum ersten Mal die Extraktion zellfreier DNA mit der Bibliotheksvorbereitung in einer Speziallösung für Flüssigbiopsieanalysen auf allen NGS-Plattformen (Next-Generation-Sequencing) vereint. Das neue Kit lässt sich sowohl mit dem kürzlich von QIAGEN eingeführten PAXgene® Blood ccfDNA-Röhrchen zur Entnahme und Stabilisierung von Blutproben integrieren als auch mit dem heute ebenfalls von QIAGEN neu vorgestellten Bioinformatik-Workflow, der eine optimierte Testlösung für eine schnellere, komfortablere und zuverlässigere Analyse zellfreier DNA von der Probensammlung bis zum ausgewerteten Ergebnis darstellt.



Außerdem stellte QIAGEN einen erweiterten Bioinformatik-Workflow für Erbkrankheiten und seltene Erkrankungen vor, der mit Flüssigbiopsien in der nicht-invasiven Pränataldiagnostik (NIPT) und der Identifizierung von Krebs-Biomarkern einzigartige Forschungsmöglichkeiten bietet. QIAGEN führt die Lösungen auf der Jahrestagung der American Society for Human Genetics (ASHG) 2016 in Vancouver in den Markt ein.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier



http://ots.de/hLDSt



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0000240000



Pressekontakt: Public Relations: Dr. Thomas Theuringer Senior Director Public Relations +49 2103 29 11826



Email: pr@qiagen.com www.twitter.com/qiagen https://www.facebook.com/QIAGEN pr.qiagen.com Investor Relations: John Gilardi Vice President Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711



Email: ir@qiagen.com ir.qiagen.com