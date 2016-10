Black Swans ante portas? Weltbörsen seitwärts. 9 Börsen aus Osteuropa unter den Top 30. Moskauer Börse profitiert vom Ölpreisanstieg. Gold kommt nicht von der Stelle. Brisante Markttechnik. von Andreas Männicke Die Weltbörsen bewegten sich in den letzten Wochen seitwärts. Die Frage ist, ob die großen Weltbörsen-Indices in den nächsten Wochen nach oben oder nach unten ausbrechen. Dabei gilt es bis Jahresende noch so einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...