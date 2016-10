von Jörg Lang, Euro am Sonntag Deshalb werde sich sein Unternehmen auf die Parität einstellen. Das ist eine konträre Meinung zu dem, was Volkswirte vorhersagen. Seit es in der Eurozone kriselt, wertet der Schweizer Franken auf. Im Herbst 2011 etablierte die Schweizer Nationalbank (SNB) eine Untergrenze von 1,20 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...