Der Nikkei zieht im Mittagshandel am Dienstag an - aber nur wenige 0,1 Prozent. Seit einigen Wochen will der japanische Index nicht so recht vom Fleck. Neue Impulse erhoffen sich Analysten von der Berichtssaison.

Japans Börsen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zog 0,1 Prozent an auf 16.920 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls 0,1 Prozent ...

