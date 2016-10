KHD Humboldt Wedag International AG: KHD ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO)

18.10.2016 10:22

KHD ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO)

Köln, 18. Oktober 2016 - Der Aufsichtsrat der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat heute Herrn Gerold Keune mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt.

Über KHD KHD zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Ausrüstungen und Dienstleistungen für Zementproduzenten und verfügt über 160 Jahre Erfahrung im Zementanlagenbau. Zu den Kernkompetenzen des technologiefokussierten Konzerns zählen Verfahrenstechnik und Projektdurchführung. KHD bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen für die Zementindustrie und bietet eine Vorreiterrolle bei umweltfreundlichen und energieeffizienten Produkten für Mahl- und Pyroprozess-Technologien. Die Holdinggesellschaft KHD Humboldt Wedag International AG mit Sitz in Köln steuert dabei die international tätigen Tochtergesellschaften. Weltweit beschäftigt der Konzern etwa 750 Mitarbeiter und ist mit Kundenservicecentern in Wachstumsmärkten wie Indien, Russland und der Region Asien-Pazifik vertreten. Die KHD Humboldt Wedag International AG (ISIN: DE0006578008, WKN: 657800) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.khd.com.

Kontakt KHD Humboldt Wedag International AG Michael Nielsen Investor Relations Tel.: +49 (0)221 - 6504-1500 E-Mail: michael.nielsen@khd.com Website: www.khd.com

