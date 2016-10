Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 12,20 auf 16,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern sei in attraktiven Segmenten wie etwa Elektrofahrzeugen und Fahrerassistenzsystemen gut positioniert, schrieb Analyst Alexander Duval am Dienstag. Zudem sei Infineon führend bei Leistungshalbleitern auf 300-mm-Wafern, was die Margen langfristig steigern und Infineon als mögliches Übernahmeziel noch attraktiver machen könne. Der Experte hob seine Schätzungen für 2017 an, wartet bei der Aktie aber auf einen besseren Einstiegszeitpunkt./ajx/tih

ISIN: DE0006231004