Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Titel des Faserherstellers Lenzing von 115 Euro auf 140 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" blieb unverändert.

Obwohl die Lenzing-Aktie seit Jahresanfang bereits deutlich zugelegt hat, sieht Analyst Stephan Trubrich von Kepler Cheuvreux weiteres Potenzial in den Titeln. So habe sich zum einen das Preisumfeld seit dem letzten Kepler-Report im August weiter verbessert. Zum anderen sei das neue Tencel-Werk am Markt noch nicht eingepreist worden, heißt es in der Studie. Das Werk könnte nach Meinung des Experten von Lenzing im vierten Quartal 2016 angekündigt werden und im Jahr 2019 rund 90 Mio. Euro zum Wachstum des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (Ebitda) beitragen.

Die Schätzung für den Gewinn je Aktie für 2016 wurde von den Kepler-Analysten mit 8,17 Euro beziffert. Für die beiden Folgejahre 2017 und 2018 rechnen die Experten mit einem Gewinn in Höhe von 10,05 bzw. 11,34 Euro je Anteilsschein. Die Dividendenprognosen für diese drei Jahre belaufen sich auf 2,75 bzw. 3,00 sowie 3,25 Euro je Aktie.

Am Dienstagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,55 Prozent auf 114,60 Euro.

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000644505