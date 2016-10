Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 182 auf 189 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts milder Auswirkungen durch Katastrophenschäden rechne er im europäischen Rückversicherungssektor mit einem positiven Verlauf der Berichtssaison, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er passte seine Schätzungen für Munich Re im laufenden Jahr nach oben an. Das Kursziel macht er nun zudem an seinen weitgehend unveränderten Schätzungen für 2017 fest und berücksichtigt dabei auch eine dreiprozentige Kurssteigerung aufgrund von Aktienrückkäufen./tih/ck

AFA0044 2016-10-18/13:06

ISIN: DE0008430026