Original-Research: ZIMTU ADVANTAGE APP von Zimtu Capital Corp. - von Rockstone Research

Einstufung von Rockstone Research zu ZIMTU ADVANTAGE APP von Zimtu Capital Corp.

Unternehmen: ZIMTU ADVANTAGE APP von Zimtu Capital Corp. ISIN: CA9895892052

Anlass der Studie: Research #6 Empfehlung: - seit: 18.10.2016 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Die neue Zimtu Advantage App ist da! Es ist keine Kursmaschine - Es ist ein Opportunitäten-Finder

Die in Vancouver ansässige Investmentfirma Zimtu Capital Corp. veröffentlichte vor kurzem die Betaversion ihrer Zimtu Advantage App. Diese innovative Applikation kann Nutzern beim Verfolgen der Aktienmärkte einen Vorsprung geben. Alle Daten sind 15 min. verzögert (Echtzeit und weitere Features geplant).

Während es etwa 3.500 Aktien gibt, die an den 3 kanadischen Börsen (TSX, TSX-V und CSE) gelistet sind, so kann etwa jede zweite Aktie aktuell auch in Deutschland gehandelt werden. Deutsche Börsen können kanadische Aktien selber listen, sodass sie vornehmlich solche nehmen, die aktiv gehandelt werden. Eine Aktie kann nur an einer Börse in Kanada gelistet sein. In Deutschland kann eine Aktie jedoch auf bis zu 11 Börsen notiert sein (Frankfurt, XETRA, Tradegate, Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, L&S, und/oder Quotrix). Um nun das gesamte Handelsvolumen einer Aktie an einem Tag herauszufinden, muss man alle Umsätze an allen Börsenplätzen zusammenzählen. Leider gibt es keine kostenlose Webseite oder Applikation, die genau das macht - aus welchem Grund die Zimtu Advantage App entwickelt wurde.

Diese Börsen-App kann zu Vorteilen beim Beobachten des Marktes verhelfen. Der eigentliche Zweck ist der eines Entdeckungswerkzeugs, das den gesamten Markt auf beiden Seiten des Ozeans betrachtet. Welche Aktien handeln heute viel und welche wenig? Welche Aktien werden in Deutschland stark gehandelt, bevor Kanada mit dem Handel beginnt? Ist es günstiger in Kanada oder in Deutschland zu kaufen/verkaufen?

Da die deutschen Börsen 7,5 Stunden vor Kanada eröffnen, zeigt die App, welche Aktien gut in Deutschland gehandelt werden und womöglich auch gut in Kanada handeln werden (oder vice versa, da Kanada schliesst, nachdem die meisten deutsche Börsen bereits geschlossen haben). Viele Unternehmen veröffentlichen Pressemitteilungen zur Eröffnung in Deutschland. Die App zeigt schlicht und ergreifend, wo die Action ist.

Weitere Informationen zur Zimtu Advantage App erhalten Sie in der beigefügten PDF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14373.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.rockstone-research.com.

Kontakt für Rückfragen Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH) Rockstone Research 8260 Stein am Rhein, Schweiz Tel.: +41-44-5862323 Email: info@rockstone-research.com Web: www.rockstone-research.com

