Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BBVA vor der Berichtssaison in der Branche auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,55 Euro belassen. Die spanischen Banken dürften ein trübes drittes Quartal hinter sich haben und die Nettozinserträge auf dem Heimatmarkt sollten schwach geblieben sein, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer Sektorstudie vom Dienstag. Bei der BBVA stehe insbesondere der Kapitalaufbau im Fokus. Dabei dürfte die harte Kernkapitalquote durch die Abstufung des Türkei-Ratings in Mitleidenschaft gezogen worden sein./tav/tih

AFA0061 2016-10-18/14:17

ISIN: ES0113211835