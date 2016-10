Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der Wienerberger marginal angepasst. Das Votum blieb indessen unverändert bei "Buy" und auch das Kursziel bleibt bei 16,40 Euro.

Das Analystenteam rund um Lushanthan Mahendrarajah hat seine Prognosen für das operative Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) des Baustoffkonzerns leicht erhöht. Daraus ergeben sich die neuen, ebenfalls etwas höheren Gewinnschätzungen. Nach wie vor halten die Berenberg-Experten die Aktie der Wienerberger für attraktiv bewertet, nachdem sie seit dem Brexit-Votum rund zwölf Prozent verloren hat.

Für das Geschäftsjahr 2016 der Wienerberger erwarten die Analysten nun einen Gewinn je Aktie von 0,79 Euro, nach 0,78 Euro zuvor. Auch in den beiden Folgejahren 2017 und 2018 erhöht sich die Gewinnprognose leicht auf 1,06 (zuvor: 1,04) bzw. 1,25 (zuvor: 1,23) Euro je Anteilsschein. Die Dividendenschätzungen blieben indessen unverändert und lauten auf 0,26 (2016), 0,32 (2017) und 0,37 (2018) Euro je Titel.

Am Dienstag im Späthandel notierten Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,69 Prozent bei 14,755 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/dkm

AFA0076 2016-10-18/16:24

ISIN: AT0000831706