Zürich (awp) - Der seit vergangenem März als CEO des Industriekonzerns Oerlikon amtierende Roland Fischer will die Sparte Drive Systems vorläufig nicht verkaufen. "Vorerst gilt, dass wir Drive Systems restrukturieren und besser aufstellen wollen", sagte er am Dienstag in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Online). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...