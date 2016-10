Lieber Leser,

der Smartphone-Hersteller Samsung pflegt eine äußerst seltene Praxis. Und zwar werden die Akkus nicht wie bei den meisten Konkurrenten in einem externen Labor kontrolliert, sondern in einem eigenen Teststudio. So geschehen auch bei dem Pannenhandy Galaxy Note 7. Ein Unternehmenssprecher des südkoreanischen Elektronikriesen versicherte gegenüber dem "Wall Street Journal", dass es bei den Kontrollen keine Probleme gegeben habe. Diese traten dann erstmals kurz nach der Markteinführung ...

