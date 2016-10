Preisträger aus den Branchen Biotechnologie, Chemie, Fotografie und Videoüberwachung



Gent, Belgien und San Francisco (ots/PRNewswire) - Showpad, der führende europäische Anbieter für Kundendialogsysteme, verkündete auf dem Showtime16 Event die vier Gewinner des zweiten jährlichen Sales and Marketing Excellence Awards. Mit diesem Preis werden die weltweit wegweisendsten Umsetzungen auf der Showpad Plattform geehrt.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161018/429884



Die diesjährigen Gewinner heißen: Fujifilm, Indigovision, Synthomer und bioMérieux. Sie zeigen wegweisende Konzepte in den Kategorien Zusammenarbeit durch Content-Aktivierung, Grafik-Design, Channel Enablement, Next-Level Content Aktivierung sowie Transformation & Business Impact.



"Die diesjährigen Bewerbungen waren allesamt Best-in-Class-Implementierungen und unsere unabhängige Jury hatte deshalb alle Mühe die Finalisten auszuwählen", sagte Pieterjan Bouten, Co-CEO bei Showpad. "Unsere Kunden haben mich wieder einmal dadurch beeindruckt, wie sie unsere Plattform nutzen, um den Vertriebsalltag leichter und effizienter zu gestalten."



Eine unabhängige Jury wählte in jeder Kategorie die Gewinner danach aus, wie sie die Showpad-Plattform genutzt haben in [GB2] Bezug auf Kreativität, Umfang und Geschäftserfolg. (Weitere Informationen zur Jury finden Siehier (http://showtime.showpad.com/sam-awards-2016/judging-panel/).)



Die Finalisten und Gewinner wurden im Rahmen einer Preisverleihung während Showtime16 geehrt, der vierten, von Showpad veranstalteten jährlichen Sales Enablement Konferenz. Showtime16 fand im belgischen Gent am Mittwoch, den 12. Oktober mit mehr als 400 Teilnehmern statt. Die Finalisten aller Kategorien waren: Synthomer, Roche Diagnostics, Cibo, Optiv, Optovue, Indigovision, bioMérieux und Fujifilm.



Die vollständige Liste der Preisträger:



Zusammenarbeit durch Content-Aktivierung



- Gewinner: bioMérieux - Interaktives Konzept zur Sensibilisierung für Sepsis bei Entscheidern im Gesundheitswesen



Grafik-Design



- Gewinner: bioMérieux - Steigerung des Kundeninvolvements auf Kongressen: Innovative (Showpad) Kongress Strategie[GB3] & fesselnde Inhalte (Quiz).



Channel Enablement



- Gewinner: IndigoVision



Next-Level Content Aktivierung



- Gewinner: Fujifilm



Transformation und Geschäftserfolg



- Gewinner: Synthomer



Über Showpad



Showpad ist die intuitivste Art auf Contents zuzugreifen. Informationen finden, präsentieren, teilen und Ihre Effektivität messen war noch nie so einfach. Marketing- und Vertriebsteams heben mit Showpad den Kundendialog auf eine neue Ebene und erzielen so mehr Geschäftserfolg.



Mit Showpad können Marketing- und Vertriebsteams ihre Produkte und Services einheitlich, kundenorientiert und hocheffizient präsentieren. Die Showpad Plattform kann sehr schnell an die spezifischen Anforderungen angepasst werden.



Seit der Gründung 2011, aktiviert Showpad den Content von mehr als 850 Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Johnson & Johnson, Fujifilm, Audi, Intel und Kimberly-Clark. Showpad hat zwei Hauptsitze - in San Francisco, USA und in Gent, Belgien - sowie Büros in Portland und London. Für weitere Informationen über Showpad, E-Mail press@showpad.com, besuchen www.showpad.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @showpad.



OTS: Showpad newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120599 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120599.rss2



Pressekontakt: press@showpad.com