Online-Registrierung für die 18. China (Guzhen) Lighting Fair schließt in zwei Tagen



Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - Vom 22. bis 26. Oktober 2016 findet die 18. China (Guzhen) International Lighting Fair (Guzhen Lighting Fair) in Guzhen Convention and Exhibition Center von Guzhen Town, Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, statt.



Die Online-Registrierung ist ab heute für zwei Tage möglich. Besucher können die offizielle Messe-Webseite (http://www.gzlightingfair.com/en) besuchen und sich online über ihre Mobilfunknummer voranmelden. Für registrierte Besucher entfällt der Eintrittspreis von 100 Yuan. Ebenfalls haben sie Anspruch auf zahlreiche VIP-Dienste, wie einen Business Matching-Service und andere kostenfreie Anreise-Incentives.



Massenausstellung von Lichtern in einer Halle von beinahe 1,5 Millionen Quadratmetern



Gemeinsam mit fünf Nebenveranstaltungsorten beläuft sich die gesamte Ausstellungsfläche dieses Jahr auf 1,5 Millionen Quadratmeter, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 %. 2.000 Aussteller werden diese Messe zu einem beispiellosen Erlebnis machen. Zehn Produktkategorien im Bereich Beleuchtung, die die gesamte Lieferkette abdecken, werden definitiv jeglichem Einkaufsbedarf gerecht.



Business Matching-Meetings - Senken Sie die Kosten, indem Sie geeignete Lieferanten in Guzhen finden



Über 100 sorgfältig ausgewählte Aussteller, die in der Lage sind, internationale Handelsbeziehungen zu unterhalten, werden an den Matchmaking-Meetings teilnehmen. Der Organisator setzt sich dafür ein, internationalen Kunden zu helfen, die Geschäftspartner mit dem größten Potenzial durch ihre praktischen Beschaffungsanforderungen zu identifizieren und herauszufiltern. So können ausländische Käufer auf die möglichst effiziente Weise einkaufen und somit ein "Win-Win"-Ergebnis erzielen. Jedem ausländischen Käufer werden die persönlichst gestalteten Dienstleistungen angeboten: Bewerben Sie sich für ein Einladungsschreiben und eine Hotelreservierung online; genießen Sie einen kostenfreien Transferservice vom und zum Flughafen, einen täglichen kostenfreien Shuttle-Service und kostenfreies Lunch-Buffet im Ruhebereich.



Zusätzlich finden dieses Jahr gleichzeitig weitere großartige Veranstaltungen in Guzhen statt. Das zweite "Lighting Cultural Festival" wird fortschrittlichere Beleuchtungstechnologie einsetzen, um die lebhafte dreidimensionale Lichtshow in Guzhen Town vorzuführen. Zusätzlich wurde der berühmte italienische Architekt Francesco Sani eingeladen, die Rede "Originelles Design als Weg zum Erfolg" ("Original Design as Way to Success") zu halten und so Teilnehmern eine Rundumsicht zu den Entwicklungsgründen und -weisen origineller Designs zu bieten.



Im Oktober des goldenen Herbsts wird die Guzhen Lighting Fair ein höheres Niveau hinsichtlich Ausstellungsumfang, Anzahl und Qualität der Aussteller, professionellem Publikum und Ausstellungsdienst erreichen, um für ein wundervolles internationales Lichterfest zu sorgen.



