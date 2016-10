S&P Global senkt Continental AG auf 'Hold' - Ziel auf 187 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Continental nach gekappter Konzernprognose von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 209 auf 187 Euro gesenkt. Angesichts des durch den Autozulieferer und Reifenhersteller nun in Aussicht gestellten niedrigeren Gewinns und schwächerer Margen sei auch sie selbst nun nicht mehr ganz so optimistisch für das Unternehmen, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Dienstag. Die Expertin kürzte ihre Gewinnannahmen für das laufende Jahr.

Kepler Cheuvreux senkt Südzucker auf 'Reduce' - Ziel 22,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Südzucker nach einer starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Reduce" abgestuft. Neben der guten Kursentwicklung verwies Analyst Richard Withagen in einer Studie vom Dienstag auf den Kampf um Marktanteile der europäischen Zuckerproduzenten. Dieser sei härter als gedacht. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen und senkte das Kursziel von 26,00 auf 22,50 Euro.

Berenberg senkt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel hoch

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat HeidelbergCement nach einer zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel zugleich von 75 auf 86 Euro angehoben. Steigende Ausgaben für Infrastruktur seien wahrscheinlich der nächste Treiber für die Nachfrage im US-Bausektor, schrieb Analyst Robert Muir in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Hauptnutznießer davon seien CRH, HeidelbergCement, Balfour Beatty und Ferrovial.

Deutsche Bank nimmt Fraport mit 'Hold' wieder auf - Ziel 53 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Fraport nach einem Analystenwechsel mit "Hold" und einem Kursziel von 53 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der schwierigen Situation in der Luftfahrtbranche sei eine positive Sicht auf den Flughafenbetreiber derzeit schwer, schrieb Analyst Andy Chu in einer Studie vom Dienstag. Wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds dürfte das Passagierwachstum für Fraport im laufenden Jahr nur sehr klein ausfallen. Problematisch bis ins erste Quartal 2017 hinein sei zudem die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres. Insgesamt seien kurzfristige Kurstreiber eher rar.

Equinet nimmt Gerry Weber mit 'Reduce' wieder auf - Ziel 9,50 EUR

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Gerry Weber mit "Reduce" und einem Kursziel von 9,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Kosten für die Restrukturierung belasteten die Ergebnisse des laufenden Jahres und stellten zudem noch lange nicht sicher, dass der Modekonzern sein historisches Margenniveau wieder erreiche, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Dienstag. Seine negative Einschätzung begründete er auch mit der vor diesem Hintergrund hohen Bewertung der Papiere.

DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom sei im deutschen Mobilfunkmarkt als Premiumanbieter mit dem besten Netz und dem höchsten Marktanteil positioniert, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Branchenstudie vom Dienstag. Wesentlicher Kurstreiber bleibe allerdings das US-Mobilfunkgeschäft. Das neue Kursziel begründete er mit einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells.

NordLB hebt Ziel für BASF auf 78 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 66 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten seien trotz rückläufiger Erlöse und Gewinne besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Sie verblassten vor dem Hintergrund des jüngsten Unglücksfalls am Standort Ludwigshafen aber etwas. Die finanziellen Auswirkungen des Vorfalls sollten sich in Grenzen halten, entstanden sei jedoch ein Imageschaden.

JPMorgan hebt Ziel für Munich Re auf 189 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 182 auf 189 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts milder Auswirkungen durch Katastrophenschäden rechne er im europäischen Rückversicherungssektor mit einem positiven Verlauf der Berichtssaison, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er passte seine Schätzungen für Munich Re im laufenden Jahr nach oben an. Das Kursziel macht er nun zudem an seinen weitgehend unveränderten Schätzungen für 2017 fest und berücksichtigt dabei auch eine dreiprozentige Kurssteigerung aufgrund von Aktienrückkäufen.

Goldman hebt Ziel für Infineon auf 16,60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 12,20 auf 16,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern sei in attraktiven Segmenten wie etwa Elektrofahrzeugen und Fahrerassistenzsystemen gut positioniert, schrieb Analyst Alexander Duval am Dienstag. Zudem sei Infineon führend bei Leistungshalbleitern auf 300-mm-Wafern, was die Margen langfristig steigern und Infineon als mögliches Übernahmeziel noch attraktiver machen könne. Der Experte hob seine Schätzungen für 2017 an, wartet bei der Aktie aber auf einen besseren Einstiegszeitpunkt.

HSBC hebt Ziel für Fresenius SE auf 68 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte den Medizinkonzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen halten, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Dienstag. Keppeler berücksichtigt nun den jüngsten Krankenhaus-Zukauf in Spanien und hob seine Gewinnschätzungen für 2017 bis 2018 an.

