Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) wird am Donnerstag, den 3. November 2016, die Finanzergebnisse für das dritte Quartal mit Ende zum 30. September 2016 veröffentlichen.



Die vierteljährige Telefonkonferenz von Magna wird am Donnerstag, den 3. November 2016 um 8:30 Uhr (EST; Eastern Standard Time) abgehalten. Die Einwahlnummer für diese Telefonkonferenz lautet +1-800-926-6571. Für Anrufe aus dem Ausland wählen Sie bitte +1-416-981-9025. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Die Telefonkonferenz wird unter http://www.magna.com als Webcast aufgezeichnet und von Chief Executive Officer Donald Walker geleitet.



Wer zum angesetzten Konferenztermin verhindert ist, hat die Möglichkeit, sich bis zum Donnerstag, den 10. November 2016, unter den folgenden Rufnummern die Aufzeichnung anzuhören:



Nordamerika +1-800-558-5253 und Übersee +1-416-626-4100 (die Reservierungsnummer lautet 21820429).



Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Louis Tonelli unter +1-905-726-7035. Bei Fragen zu Telefonkonferenzen wenden Sie sich bitte an Nancy Hansford unter der Rufnummer +1-905-726-7108.



