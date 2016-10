Zürich (awp) - Die Investorengruppe um den italienischen Modekonzern OVS zieht bei der angestrebten Übernahme von Charles Vögele die Angebotsfrist etwas vor. Neu beginnt diese bereits am (morgigen) 20. Oktober und endet voraussichtlich am 16. November 2016, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Kaufangebot zu entnehmen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...