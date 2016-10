Nach der Vorlage von Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2016/17 haben die Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Zucker-, Frucht- und Stärkekonzerns Agrana minimal von 99,50 Euro auf 100,00 Euro nach oben korrigiert. Die Anlageempfehlung lautet unverändert auf "Neutral".

In Reaktion auf die am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Quartalsbilanz haben die Wertpapierexperten rund um John Ennis ihre Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2016/17 und 2018/19 etwas angepasst. "Wir betrachten diese Veränderungen nicht als grundlegend", heißt es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwartet man nun 8,06 Euro für 2016/17, nachdem man bisher mit 8,02 Euro kalkuliert hatte. Im Folgejahr 2017/18 rechnen die Goldman-Analysten unverändert mit 11,44 Euro. Für 2018/19 korrigierten sie ihre Schätzung von 11,72 Euro auf 11,86 Euro nach oben. Die Dividendenschätzung beläuft sich für alle drei Jahre auf 4,00 Euro.

Zum Vergleich: Am Mittwochvormittag notierte die Agrana-Aktie bei 107,75 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/ger

AFA0002 2016-10-19/09:27

ISIN: AT0000603709