Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Danone von 80 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jon Cox begründete das reduzierte Ziel in einer Studie vom Mittwoch mit dem trüben Ausblick des Lebensmittelkonzerns. In seinen gekürzten Gewinnschätzungen berücksichtigte er das schleppende Wachstum im Wasser- und Babygeschäft sowie die vorsichtige Haltung des Unternehmens in China./ajx/tih

AFA0029 2016-10-19/11:19

ISIN: FR0000120644