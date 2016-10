MS Industrie AG - MS Ultrasonic Technology Group stellt neue Serienmaschinen vor

München, den 19. Oktober 2016. Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH (früher Teil der MS Spaichingen GmbH) auf der weltweit größten Messe für Kunststoffverarbeitung, der K Messe in Düsseldorf, eine neue Reihe von Ultraschall Serienmaschinen vorstellt. Die MS soniTOP Maschinen der Modellvarianten Genesis, Fusion, Nexus und Opus können - auch über ein flexibles Mietmodell - als Tisch- und Ständermaschinen oder als in-line Module in automatisierte Produktionsstraßen zum Schweißen, Trennschweißen und Siegeln eingesetzt werden. Auf Basis des bekannten Ultraschall Know-Hows der MS Ultrasonic Technology Group setzen die neuen Serienmaschinen vor allem in Bezug auf Präzision, Produktivität und 4.0-Konnektivität neue Marktstandards. Durch die Einführung der Serienmaschinen soll für die MS Industrie Gruppe ein neues Kundenspektrum im Bereich der Herstellung von hochpräzisen Kleinteilen und Baugruppen z.B. in der Elektroindustrie und der Medizintechnik erschlossen werden.

Potentielle Kunden und interessierte Aktionäre können die neuen MS soniTOP Serienmaschinen erstmals auf der K Messe vom 19. - 26.10.2016 in Augenschein nehmen. Weitere Informationen zu den Maschinen unter http://www.ms-ultraschall.de/cms/de/ultrasonic_technology/produkte/m s_soni top/

Hintergrund: Die MS Industrie AG mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe der Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Dieselmotoren, kundenspezifische Elektromotoren) und der Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.

Weitere Informationen: MS Industrie AG Brienner Straße 7 80333 München Tel: +49 89-20500900 Fax: +49 89-20500999 Mail: info@ms-industrie.ag Internet: www.ms-industrie.ag

