Roland Zeides wird neuer Finanzvorstand

19.10.2016

Bayreuth. Zum 01. Dezember 2016 wird Roland Zeides das Amt des Finanzvorstands (CFO) bei der SeniVita Social Estate AG übernehmen. Der 42- Jährige besetzt damit die seit August 2016 vakante Position im Vorstand der SeniVita Social Estate AG. Zeides ist derzeit noch als Partner und Seniorberater für ein Beratungsunternehmen im Bereich Healthcare tätig. Neben seinen fachlichen Kenntnissen in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling wie auch Vertrieb und Marketing verfügt er über umfangreiche Erfahrungen im Sozial- und Gesundheitswesen wie auch auf dem Gebiet der Altenpflege.

Der Betriebswirt (MBA) und Diplom-Verbands-/Nonprofit Manager (VMI) hat in früheren Tätigkeiten unter anderem als Abteilungsleiter Finanzen und Rechnungswesen, Geschäftsführer und Finanzvorstand für das Diakonische Werk Württemberg, die Stiftung Diakonie Württemberg und die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V. gearbeitet. Er wird sich bei der SeniVita Social Estate AG neben seiner Zuständigkeit für den Finanzbereich verstärkt auch um den weiteren Aufbau des Marketings und der Investors Relation bemühen.

Die SeniVita Social Estate AG ist eine Tochtergesellschaft der SeniVita Sozial gGmbH (50 Prozent) und der Ed. Züblin AG (46 Prozent). 4 Prozent der Aktien hält die grosso holding GmbH des österreichischen Unternehmers Erhard F. Grossnigg. Das Geschäftsmodell der SeniVita Social Estate AG besteht darin, neue Standorte für das von SeniVita entwickelte Altenpflege 5.0 Konzept zu projektieren sowie neue Wohnanlagen zu planen, zu bauen und die Wohnungen auch an Dritte zu verkaufen bzw. bis zu einem Maximalbestand von 20 Prozent selbst zu halten. Damit soll dem in den nächsten Jahren dramatisch steigenden Bedarf an neuen Angeboten zur Vollversorgung pflegebedürftiger Menschen sowie an bedarfsgerechten Wohnanlagen für Senioren Abhilfe geschaffen werden. In den nächsten zehn Jahren müssen allein in Deutschland voraussichtlich über 1,5 Millionen solcher Wohnungen neu gebaut werden. Der sogenannte Pflegemarkt ist damit einer der wachstumsstärksten in Deutschland.

Bei dem Modell der von SeniVita entwickelten Altenpflege 5.0 handelt es sich um eine Kombination aus drei Bausteinen, die ineinandergreifen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege unter einem Dach. Dieses von SeniVita bereits seit 2008 erprobte und immer weiter entwickelte Modell bietet gegenüber der stationären Pflege höheren Wohnkomfort, mehr Privatheit, individuelle Versorgung und sehr gute Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege, ein Plus an Selbstbestimmung durch viele Wahlmöglichkeiten und letztlich auch ein preiswerteres Angebot für Pflegebedürftige.

