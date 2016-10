PEKING (IT-Times) - Die TV-Plattform "iQiyi" des chinesischen Internetkonzerns Baidu Inc. hat nun einen strategischen Plan für das kommende Jahr 2017 veröffentlicht. So sollen in Copyright-Käufe und Selbstproduktion mehr als zehn Mrd. Renminbi oder rund 1,48 Mrd. US-Dollar investiert werden. Über ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...