In Hamburg versammelten sich zum ersten Mal die Magellan-Gläubiger. Das zentrale Thema waren die ungeklärten Eigentumsverhältnisse. Zudem plädierte der Insolvenz-Verwalter für einen raschen Verkauf. FondsDISCOUNT.de sprach mit betroffenen Investoren.Am Dienstag, den 18. Oktober 2016, fand im Hamburger Hotel Radisson Blu die Gläubigerversammlung der Magellan Maritime Services GmbH statt. Seit Juni 2016 befindet sich die Gesellschaft im Insolvenzverfahren, betroffen sind etwa 9000 Investoren mit Direktinvestments in Höhe von 350 Millionen Euro. FondsDISCOUNT.de sprach mit Investoren, die vor Ort waren. Nach deren Schätzungen sollen etwa 800 bis 900 Personen anwesend gewesen sein. Der Andrang war so groß, dass die Versammlung erst mit 90-minütiger Verspätung beginnen konnte, die übrigens vom Amtsgericht organisiert wurde, die "mangelhafte Organisation ist nicht Magellan anzurechnen, sondern der Stadt Hamburg, deren Ordnungsvertreter auch für einen halbwegs reibungslosen Ablauf sorgten", so eine Anlegerin.

Den vollständigen Artikel lesen ...