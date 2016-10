Zürich (ots) - Das neue Digital-Angebot «Smart Wealth», das die

UBS vor einer Woche für Grossbritannien angekündigt hat, soll auch in

Deutschland und der Schweiz starten. Das sagt UBS-Manager Dirk Klee

gegenüber der «Handelszeitung». «Wenn das Produkt in Grossbritannien

läuft, wollen wir es auch in anderen Ländern einführen.» Auch Asien

sei ein interessanter Markt. «Dort gibt es viele Menschen, die es zu

neuem Wohlstand geschafft haben.» Smart Wealth ist ein Online-Angebot

für mittelgrosse Vermögen. Der Kunde kommuniziert mit seiner Bank

ausschliesslich über eine digitale Plattform.



Mit Smart Wealth zielt die UBS erstmals im Ausland auf das

sogenannte «Affluent»-Segment mit Vermögen ab dem fünf- bis

sechsstelligen Bereich. In England liegt die Mindestanlage bei 15'000

Pfund. «Früher mussten wir dieses Segment teilweise wegschicken, weil

uns die Infrastruktur fehlte, um es zu betreuen», sagt UBS-Manager

Klee. Nur in der Schweiz mit ihrem Retail-Netz sei das möglich

gewesen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77