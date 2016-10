Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bayreuth (pta029/19.10.2016/18:35) - 19. Oktober 2016 - Aufgrund des am 4.

Oktober 2016 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots erhielten die

bisherigen Aktionäre der 7C Solarparken AG, Bayreuth (WKN: A11QW6, ISIN: DE

000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) die

Möglichkeit, Wandelanleihen im Bezugsverhältnis von 42:1 (d.h. zweiundvierzig

Aktien berechtigten zum Bezug einer Wandelanleihe) zu beziehen. Hinsichtlich des

weiteren Inhalts wird auf das am 04. Oktober 2016 im Bundesanzeiger

veröffentlichte Bezugsangebot verwiesen.

Die Bezugsfrist für den Bezug der Wandelanleihe lief vom 5. bis 18. Oktober

2016. Bei Ablauf der Bezugsfrist lagen Bezugs- und Überbezugsanmeldungen

für sämtliche 1.000.000 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR 2,5

Mio. vor. Die Emission ist fast zweifach überzeichnet. Die aufgrund der

Überzeichnung erforderliche Zuteilung der Überbezugsanmeldungen

erfolgt unter Wahrung des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes und

proportional zu den den jeweiligen Aktionären ursprünglich zustehenden

Bezugsrechten. Die Transaktion wurde von der Dero Bank AG, München, begleitet.



Ende der Ad-hoc-Mitteilung

7C Solarparken

7C Solarparken AG ist ein reiner Solarkraftwerksbetreiber mit einem Portfolio

von ca. 94 MWp; die meisten PV-Anlagen befinden sich in Deutschland. Das

Unternehmen ist im regulierten Markt der Börse in Frankfurt im Segment General

Standard notiert.

Für weitere Informationen:



7C Solarparken AG

An der Feuerwache 15

95445 Bayreuth,

Deutschland

www.solarparken.com

Steven De Proost, CEO

info@solarparken.com

Tel. +49 (0) (921) 230557 77



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG

Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Koen Boriau

Tel.: +49 921 230557-77

E-Mail: info@solarparken.com

Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie), DE000A14KRM4 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in

Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1476894900832



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 19, 2016 12:35 ET (16:35 GMT)