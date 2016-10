Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Rohöllagerbestände drastisch gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA sind im Wochenvergleich deutlich und zudem entgegen den Prognosen gesunken. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,247 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche, während Analysten einen Anstieg von 2 Millionen erwartet hatten. In der Vorwoche hatten sie sich um 4,9 Millionen Barrel erhöht.

US-Baubeginne brechen ein - Hoffnung durch mehr Baugenehmigungen

Die Neubauaktivität in den USA hat im September entgegen den Erwartungen den zweiten Monat nacheinander einen kräftigen Dämpfer erhalten. Besserung könnte sich allerdings in den kommenden Monaten einstellen, denn es wurden spürbar mehr Baugenehmigungen erteilt als prognostiziert.

SEC billigt Reporting-System für US-Staatsanleihemarkt

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Mittwoch den lange erwarteten Plan für eine bessere Überwachung des 13 Billionen Dollar schweren Marktes für US-Staatsanleihen beschlossen. Das Reporting-System für den Handel im weltweit liquidesten Markt war von der Financial Industry Regulatory Authority im Juli vorgelegt worden.

US-Behörden erhöhen Cybersicherheits-Standards für große Banken

Die US-Behörden wollen die Standards bei den größten Banken des Landes erhöhen, um die Bedrohung der Cybersicherheit zu minimieren. Damit soll das Finanzsystem im Falle eines Technologieversagens oder von Cyberangriffen geschützt werden, wie aus einem gemeinsam von der US-Notenbank Federal Reserve, dem Einlagensicherungsfonds FDIC und dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) vorgestellten ersten Entwurf hervorgeht.

Britische Regierung will Unabhängigkeit der Bank of England bewahren

Die britische Regierung plant nach den Worten ihres Schatzkanzlers Philip Hammond nicht, die Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) anzutasten. Er korrigierte damit den Eindruck einer Rede, die Premierministerin Theresa May am Vortag gehalten hatte. "Wir haben nicht vor, etwas an der Art zu ändern, wie die Geldpolitik in diesem Land umgesetzt oder gemanagt wird", sagte Hammond in einer Ausschussanhörung.

EU-Kommission will Europa besser vor Dumping-Importen schützen

Die EU-Kommission will die europäische Wirtschaft besser vor unlauterem Wettbewerb durch Billigimporte aus Nicht-EU-Ländern schützen. Dafür sollen die geltenden Anti-Dumping-Maßnahmen geändert werden, forderte die EU-Kommission. Zum einen drängte die Behörde die Mitgliedstaaten zur raschen Verabschiedung eines bereits 2013 vorgelegten Maßnahmenpakets. Zum anderen kündigte sie Vorschläge für neue Anti-Dumping-Methoden bis Ende des Jahres an.

Walloniens Ministerpräsident bleibt bei "Nein" zu Ceta

Der sozialistische Ministerpräsident der südbelgischen Region Wallonien, Paul Magnette, hat eine Zustimmung zum umstrittenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) bis Freitag abgelehnt. "Am Freitag wird nicht unterschrieben werden können, das ist nicht vernünftig", sagte Magnette am Mittwoch in Belgiens öffentlich-rechtlichem Radiosender RTBF. "Ich denke, man muss die Sachen deutlich aussprechen", fügte Magnette hinzu.

Kärcher gegen "Missbrauch" des Firmennamens im französischen Wahlkampf

Die deutsche Firma Kärcher hat den französischen Präsidentschaftsanwärter Nicolas Sarkozy gemaßregelt, der die Banlieues genannten Vorstädte mit dem gleichnamigen Hochdruckreiniger säubern wollte. Mitten im Wahlkampf sandte das Unternehmen einen Mahnbrief an den konservativen Politiker und seine Konkurrenten aus allen Lagern. Darin warnt die Firma aus dem baden-württembergischen Winnenden vor "einer Zweckentfremdung der Marke" Kärcher und dem Gebrauch von Wortschöpfungen wie "kärcherisieren".

Regierung bringt geänderte Energieregelungen auf den Weg

Die Bundesregierung will die Förderbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und die Eigenversorgung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ändern und damit eine Ende August mit der EU-Kommission erzielte Verständigung umsetzen. Das Kabinett beschloss dazu einen Gesetzentwurf, teilte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mit.

Bund der Steuerzahler fordert Begrenzung auf 500 Bundestags-Abgeordnete

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat eine schnelle Reform des Wahlrechts gefordert, um die Anzahl der Abgeordneten nach der nächsten Bundestagswahl auf 500 zu begrenzen. "Ein überdimensionierter Bundestag blockiert sich in seiner Arbeit selbst", erklärte BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Holznagel warnte zudem vor zusätzlichen Kosten.

Nächstes rot-rot-grünes Treffen für Dezember geplant

Nach der Begegnung von SPD, Grünen und Linken am Dienstagabend soll es noch im Dezember diesen Jahres ein Folgetreffen geben. Zudem sind auch Beratungen in Arbeitsgruppen vorgesehen, wie SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht sagte. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Treffen, an dem überraschend auch SPD-Chef Sigmar Gabriel teilgenommen hatte.

Russland rechnet nicht mit Durchbruch bei Ukraine-Gipfel in Berlin

Russland hat die Erwartungen vor dem Ukraine-Gipfel gedämpft. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, bei dem Treffen sei mit "keinem Durchbruch" im Ukraine-Konflikt zu rechnen. Zu begrüßen wäre es, wenn sich Kiew an der Umsetzung der Friedensabkommen von Minsk hielte.

Russland verlängert Feuerpause in Aleppo von acht auf elf Stunden

Die für Donnerstag geplante Feuerpause in der syrischen Stadt Aleppo soll nach russischen Angaben länger dauern als bisher geplant. Die "humanitäre Pause" werde auf Bitten internationaler Organisationen von acht auf elf Stunden ausgeweitet, teilte die russische Armee mit. Die Europäische Union und die UN hatten eine achtstündige Feuerpause als zu kurz kritisiert.

*DJ Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,50%

