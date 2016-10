Essen (ots) - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Spekulationen über eine mögliche Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten beendet. "Ohne Wenn und Aber" stehe er zu seiner Aussage in einem Interview mit der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) vor einem Jahr, ließ der Bochumer CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin mitteilen.



Damals hatte Lammert auf die Frage, ob er 2017 für die Gauck-Nachfolge antreten würde, geantwortet: "Ich glaube, dass das für mich nicht das richtige Amt ist und ich für das Amt nicht der richtige Kandidat bin." Dem sei nichts hinzuzufügen, sagte Lammert jetzt der WAZ (Donnerstagausgabe).



Trotz seiner Erklärung vom Montag, nach den Bundestagswahlen 2017 "Abschied aus der aktiven Politik" zu nehmen, war der 67-Jährige bis zuletzt als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten gehandelt worden.



