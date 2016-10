Zürich (awp) - Die zu Aevis Victoria gehörende Spitälergruppe Swiss Medical Network hat das finale Resultat zum Übernahmeangebot an die Aktionäre der Générale Beaulieu Holding SA veröffentlicht. Mehr als 70% der Aktien der Genfer Privatklinik seien an Swiss Medical Network verkauft worden, heisst es in einer gemeinsamen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...