Revlon gibt bekannt, dass Ciara, beliebte Entertainerin, Model und Modeikone, als neueste weltweite Markenbotschafterin in die Revlon-Familie aufgenommen wird. Ciara ist Sängerin, Songwriterin, Tänzerin und Produzentin und wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Sie hat über 23 Millionen Alben und 16 Millionen Singles weltweit verkauft. Wenn man sich selbst liebt, so ist man auch offener für die Liebe Anderer, meint Ciara, und daher passt sie ideal zur Positionierung LOVE IS ON™ von Revlon.

"Als Frau, die Zuversicht und Schönheit verkörpert, ist Ciara die perfekte Botschafterin, um Revlon zu vertreten", sagte Fabian Garcia, President und CEO von Revlon. "Ciara ist eine talentierte und vollendete Künstlerin, liebevolle Ehefrau und Mutter und ein Vorbild für weibliche Selbstbestimmung. Wir sind stolz, dass sie unsere Marke repräsentiert, da sie die Bedeutung der Kampagne CHOOSE LOVE™ personifiziert."

In Austin, Texas, geboren, ist Ciara das einzige Kind von beim Militär beschäftigten Eltern. Bereits als Kind war sie in der Welt unterwegs. Nachdem sie sich in Atlanta niedergelassen hatten, startete sie 2004 ihre musikalische Karriere mit ihrer ersten Hit-Single "Goodies". Ciara ist nicht nur Tochter, Mutter und Ehefrau, sondern verfolgt auch eine erfolgreiche Karriere über viele Plattformen und Märkte hinweg. Sie ist zudem hingebungsvolle Philanthropin, die sich dafür einsetzt, rund um den Globus das Leben von Kindern zu verbessern und Frauen zu stärken.

"Ich bin schon mein ganzes Leben lang Fan der Kultmarke Revlon", sagte Ciara. "Tatsächlich verdanke ich meinen Namen dem Revlon-Parfüm Ciara™. Es war ein Geschenk meines Vaters an meine Mutter und sie verliebte sich in den Duft und den Namen. Die Vorstellung, nach all diesen Jahren als neueste Markenbotschafterin in die Revlon-Familie aufgenommen zu werden, ist unglaublich."

Ciara wird in ihrer Rolle als weltweite Markenbotschafterin die Farbkosmetika von Revlon sowie die Kampagne CHOOSE LOVE™ der Marke unterstützen, indem sie die Markteinführungen der neuen Produkte ColorStay™ Eye und Revlon Kiss™ Balm im Jahr 2017 promotet.

"Ich freue mich und bin dankbar, mich in die große Zahl inspirierender Markenbotschafter vor mir einzureihen und Revlon dabei zu unterstützen, Frauen weiterhin zu CHOOSE LOVE™ aufzurufen", kommentierte Ciara.

Als neues Gesicht für Revlon wird Ciara in Multimediakampagnen über alle Mediengattungen hinweg erscheinen, darunter digitale Kanäle, Handel und Social Media. Das erste Beauty-Visual von Ciara wird am 22. Oktober herauskommen, währendihre Kampagne Anfang November 2016 fortgesetzt wird.

Über Revlon:

Revlon ist ein globales Kosmetikunternehmen, das als Innovator und Farbexperte der Branche gilt. Mit der Markenmission LOVE IS ON® und der Kampagne CHOOSE LOVE™ von Revlon werden Frauen in der ganzen Welt aufgefordert und inspiriert, proaktiver bei der Entscheidung zugunsten der Liebe zu sein. 1932 mit der Einführung von revolutionärem undurchsichtigem Nagellack gegründet, bietet Revlon heute Verbraucherinnen in 130 Ländern und Gebieten erstklassige Massenmarkt-Farbkosmetika für Gesicht und Augen sowie die Heritage-Produkte Lippenstift und Nagellack an. Das Portfolio von Revlon umfasst Revlon ColorStay®, Revlon PhotoReady®, Super Lustrous® und Revlon Ultra HD®.

