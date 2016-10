EQS Group-Media / 2016-10-19 / 19:20 EXPOVINA 2016 Die 63. Zürcher Wein-Ausstellung Pressemitteilung *Zürich, 19. Oktober 2016 - Vom 3. bis zum 17. November 2016 präsentiert sich das* *«Wyschiff», wie die EXPOVINA im Volksmund auch liebevoll genannt wird, grösser denn je zuvor seinem Publikum. Erstmals gehört das grösste Transport-Lastschiff auf Schweizer Seen, das LS «Saturn» zur Weinflotte. Bereits zum 63. Mal öffnet die Zürcher Wein-Ausstellung ihre Tore. Den rund 70'000 Besucherinnen und Besuchern werden während zwei Wochen rund 4'200 Weine zur Degustation angeboten.* Jedes Jahr im Spätherbst wird Zürich zur Drehscheibe Zehntausender Weinfreundinnen und Weinfreunde. Kenner wie auch Laien begeben sich in diesen beiden Herbstwochen auf eine Entdeckungsreise, die sie durch alle bedeutenden Anbaugebiete der sechs Kontinente führen wird. Über 4'200 Weine werden von 125 Produzenten, Importeuren und Weinfachhändlern an Bord von 12 Zürichsee-Schiffen an den Landungsstegen am Bürkliplatz präsentiert. *Bruno Sauter, Präsident der EXPOVINA, *sagt: «Mit rund 70'000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist die EXPOVINA die grösste Publikums-Weinmesse Europas. Wir sind froh, 2016 mit dem LS ???Saturn??? eine Erweiterung der Ausstellung möglich zu machen und das unvergleichliche Erlebnis von Begegnung, Entdeckung und Austausch für Laien wie für Weinkenner noch attraktiver zu gestalten.» *Highlights der 63. Zürcher Wein-Ausstellung* Neu in der Weinflotte ist das LS «Saturn», welches das MS «Wädenswil» ersetzt und mit seiner Länge von 62 Metern und einer Tragkraft von 800 Tonnen sogar die «Panta Rhei» übertrifft. Der Einsatz von 14 attraktiven Ständen der expovinaPRIMAVERA wird an Bord des LS «Saturn» für eine besondere Atmosphäre sorgen. Neben der Rekordzahl von 4'200 zur Degustation angebotenen Weinen wird das Hauptthema für die Besucherinnen und Besucher der diesjährigen EXPOVINA die Degustation der hervorragenden, jedoch raren roten Jahrgänge 2013 und 2014 sowie der «neuen» Weissen des Jahrgangs 2015 sein. Weinkenner werden sicherlich gespannt sein auf die stärkere Präsenz von Produzenten aus dem grössten Schweizer Anbaugebiet, dem Wallis. Ebenfalls interessant ist das Angebot hochklassiger Weine von wenig bekannten Winzern beispielsweise aus Bulgarien. Und letztlich erstaunt es nicht, dass der weitere Ausbau des Sortiments aus den boomenden Provenienzen Italien und Spanien auch 2016 kein Ende findet. *Kulinarische Inseln des Verweilens* Die EXPOVINA ist nicht nur ein Ort der Begegnung und der Entdeckung, sie ist auch ein Ort des lauschigen Verweilens. Verschiedene Restaurants laden 2016 zu kulinarischen Erlebnissen: das «Ristorante Pasta» auf der «Wadin» mit traditioneller italienischer Küche, das Seerestaurant «Rosenstadt» mit feinsten Schweizer Fisch- und Fleischgerichten aus marktfrischen Zutaten und natürlich das Fondue- und Raclette- Schiff «Panta Rhei», wo die Käsemischungen noch nach alten Hausrezepten hergestellt werden. Abgerundet werden Fondue und Raclette durch feine Walliser Teller, Salatkreationen und Desserts. _EXPOVINA_ *Öffnungszeiten:* Ausstellung: Montag bis Samstag: 13 bis 21 Uhr (Kassaschluss: 20.30 Uhr), Sonntag: 11 bis 19 Uhr (Kassaschluss: 18.30 Uhr). Restaurants: 11.30 bis 24 Uhr (Sonntag: 11 bis 21 Uhr) Eintrittspreis inkl. Katalog Fr. 25.-, Zutritt ab 18 Jahren; Hunde sind auf der Ausstellung nicht zugelassen. *Mehr Informationen:* www.expovina.ch [1] *Fotos zur honorarfreien Veröffentlichung:* www.expovina.ch [1]> Medien (Luftaufnahmen oder Aussen- und Stimmungsbilder) http://www.expovina.ch/medien/medienmitteilungen [2] *Pressekontakt:* Siro Barino / Paulo Zenz Barino Consulting, Kantonsstrasse 79, 8807 Freienbach Telefon: +41 44 390 42 42 Mobile: +41 79 335 24 24 E-Mail: info@barino.ch; [3]zenz@barino.ch Emittent/Herausgeber: EXPOVINA AG Schlagwort(e): Events Ende der Medienmitteilung 512971 2016-10-19 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad27a0420833e5172337703b253faa8b&application_id=512971&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=06e4bb5bec3fc060e92e6e3966d65c28&application_id=512971&site_id=vwd&application_name=news 3: mailto:info@barino.ch

