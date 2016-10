Der Sportjournalist und Doping-Experte Hajo Seppelt bringt "Licht ins Dunkel mächtiger internationaler Dopingnetzwerke" - und bekommt dafür den renommierten Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis.

Ob Olympia, Leichtathletik oder Fußball - Skandale überlagern seit geraumer Zeit den Sport. Umso wichtiger ist Transparenz und Aufklärung in der Berichterstattung. Da verwundert es nicht, dass der Sportjournalist und Doping-Experte Hajo Seppelt am Mittwochabend in Hamburg mit dem renommierten Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt worden ist.

Vor rund 300 Gästen wurde ihm im Rolf-Liebermann-Studio des Norddeutschen Rundfunks die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung überreicht. "Seppelt hat sich seit vielen Jahren mit unermüdlicher Energie, Mut und zähem Durchsetzungswillen einem unabhängigen Journalismus verschrieben", heißt es in der Begründung der Jury. "Mit seinen Recherchen bringt er Licht ins Dunkel mächtiger internationaler Dopingnetzwerke und provoziert heftigen Widerstand von internationalen Sportorganisationen, Funktionären und Verkäufern glitzernder Großereignisse."

Gerührt und unter Tränen nahm der 53-Jährige den Preis entgegen. "Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal hier stehen würde", sagte er. Ihn habe interessiert, was hinter den Kulissen des Sports passiere. Sport als Unterhaltung habe ihn gelangweilt. Die Laudatio hielt der Schweizer Fernsehjournalist und Sportkommentator Marcel Reif. ...

