SAN JOSE (dpa-AFX) - Ebay hat Anleger mit seinem Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft enttäuscht. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz zwar verglichen mit dem Vorjahreswert um überraschend starke 5,6 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, wie die Online-Handelsplattform am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Auch der Überschuss fiel trotz eines Rückgangs von 539 auf 413 Millionen Dollar (377 Mio Euro) besser als erwartet aus. Am Markt kam der Quartalsbericht trotzdem schlecht an.

Die Aktie stürzte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um über acht Prozent ab. Grund war eine verhaltene Prognose für das laufende vierte Quartal. Das Unternehmen stellte einen Umsatz zwischen 2,36 und 2,41 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 52 und 54 Cent in Aussicht, obwohl das Weihnachtsgeschäft zum Jahresende traditionell für Anschub sorgt. An der Wall Street hatte man auf einen optimistischeren Ausblick gehofft./hbr/DP/he

