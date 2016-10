UTRECHT, Niederlande, 19. Oktober 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative bispezifische Antikörpertherapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass es von Ono Pharmaceutical Co., LTD. (Osaka, Japan, "Ono") im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit beider Unternehmen eine Meilensteinzahlung in nicht genannter Höhe erhalten hat. Der Meilenstein wurde mit dem Ergebnis der vorklinischen bestätigenden Studien erreicht, die den selektierten bispezifischen Antikörper-Produktkandidaten verwendeten, für den Ono die klinische Prüfung anstrebt. Darüber hinaus haben Ono und Merus ihre Zusammenarbeit mit dem Abschluss einer zusätzlichen Vereinbarung für CMC-Aktivitäten erweitert, die von Merus durchgeführt werden sollen.

"Nach wie vor ist unsere Partnerschaft mit Ono auf dem Gebiet der Forschung dem Zeitplan voraus und die vielversprechenden Ergebnisse zeigen die breite Anwendbarkeit unserer Biclonics®-Plattform", sagte Ton Logtenberg, Ph.D., Chief Executive Officer bei Merus. "Diese proprietäre Technologie, die humane IgG-Antikörper in voller Länge erzeugt, erlaubt die schnelle Identifizierung von bispezifischen Antikörpern mit einer Funktionalität, die herkömmlichen monoklonalen Antikörpern weit überlegen ist. Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit Ono, die zur Entwicklung eines therapeutischen Kandidaten für Autoimmun- und verwandte Erkrankungen geführt hat, der den nächsten Evaluierungschritt in einem klinischen Umfeld rechtfertigt, und wir freuen uns darauf, mit diesem exzellenten Partner weitere innovative Therapeutika zu entwickeln."

Im April 2014 unterzeichneten Merus und Ono einen Forschungs- und Lizenzvertrag mit dem Ziel, gemeinsam bispezifische Antikörper-Therapien für Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Im April 2015 erhielt Merus eine Meilensteinzahlung für den Erfolg vorklinischer Wirksamkeitsstudien mit einem führenden bispezifischen Antikörper.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative humane bispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als "Biclonics®" bekannt sind. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase-1/2-Studie zur potenziellen Behandlung von soliden HER2-positiven Tumoren. Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-117 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase1/2-Studie, an der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch eine Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung, darunter MCLA-158, das für das Binden an Krebsstammzellen konzipiert ist und als potenzielle Behandlung für Darmkrebs und anderen soliden Tumoren entwickelt wird, sowie Biclonics®, die für das Binden an verschiedenen Kombinationen von immunmodulatorischen Molekülen, einschließlich PD-1 und PD-L1 vorgesehen sind.

Ansprechpartner:

Merus N.V.

Shelley Margetson - s.margetson@merus.nl

+31 (0)30 253 8800

Argot Partners

Kimberly Minarovich - kimberly@argotpartners.com

1-212-600-1902

