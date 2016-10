Allen wird es besser gehen, keiner mehr Steuern zahlen: Ausufernde Versprechen sind im US-Wahlkampf nicht neu. Doch Trumps Wirtschaftsfantasien spielen in einer anderen Liga. Auch Clinton wird nicht alle halten können.

Wenn sich in diesen Wochen Wirtschaftsbosse auf internationaler Ebene treffen, dann sind die Wahlen in den USA immer ein Topthema. Sie könnten für die Zukunft des Wirtschaftsgeschehens in aller Welt entscheidend sein. Mit Donald Trump etwa steht ein ausgemachter Bremsschuh für den Welthandel zur Wahl. Und Hillary Clinton, seine moderatere Gegnerin und Favoritin, hat sich ebenfalls bereits in die globalisierungskritische Ecke drängen lassen.

Ob Clinton im Falle ihrer Wahl tatsächlich das bereits zu Ende verhandelte transpazifische Handelsabkommen (TPP) platzen lassen würde - es bleibt abzuwarten. Im Wahlkampf hat sie bisher wenig Gutes an dem wohl größten Handelspakt der Geschichte gelassen. Ohne TPP dürfte allerdings auch TTIP, das hochumstrittene Freihandelsabkommen zwischen den USA der Europäischen Union, nicht zustande kommen.

Auch wenn darüber keiner laut reden will: International wird Donald Trump als das wesentlich größere Risiko eingeschätzt. Den nordamerikanischen Handelspakt NAFTA hat er bereits als "schlechtesten Deal aller Zeiten" gebrandmarkt. Den Atomdeal mit dem Iran, die Grundlage für die gerade wieder aufkeimenden Wirtschaftsgeschehen in dem Staat, will er aufkündigen. China ist die ...

