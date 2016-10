In Aleppo hält die Waffenruhe bisher - aber auch ein humanitärer Zugang zur schwer umkämpften Stadt soll geschaffen werden. Beim Spitzengespräch in Berlin wollen Hollande und Merkel Putin zum Entgegenkommen bewegen.

Erstmals seit vier Jahren hat Kanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen, um Bewegung in die Syrien-Krise und den Ukraine-Konflikt zu bringen. Merkel versuchte am Mittwochabend zunächst gemeinsam mit Frankreichs Präsident François Hollande, Putin und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, den seit langem stockenden Friedensprozess in der Ost-Ukraine wieder in Gang zu bringen.

Poroschenko verließ nach knapp fünf Stunden gegen 23.15 Uhr das Kanzleramt. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Im Anschluss bemühten sich Merkel und Hollande, Putin in einer Dreierrunde zum Entgegenkommen im Syrien-Konflikt zu bewegen. Hollande hatte vor der Abreise aus Paris zu dem Treffen erklärt, er und Merkel wollten eine Verlängerung der Waffenruhe in der nordsyrischen Stadt Aleppo erreichen. Laut Élyséepalast ist es Ziel, einen "humanitären Zugang" zur Stadt zur schaffen.

Im syrischen Bürgerkrieg sind seit 2011 mehr als 400.000 Menschen getötet worden, fünf Millionen Syrer flohen ins Ausland. Anläufe zum Frieden scheiterten immer wieder. Durch den Krieg im Osten der Ukraine sind seit Frühjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...