Solium Capital Inc. ("Solium") (TSX: SUM), der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service für Equity-Verwaltung, Finanzberichterstattung und Compliance, gab heute die große Eröffnung seines Betriebszentrums in Barcelona (Spanien) bekannt, mit dem der wachsende internationale Kundenstamm und die Teilnehmerschaft besonders in der EMEA-Region unterstützt werden soll.



"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, der weltweit führende Planverwalter der Branche zu werden. Barcelona bietet uns die Möglichkeit, einen strategischen, zusätzlichen Standort aufzubauen, um für unsere Kunden und den Markt am Aufbau dieses Versprechens zu arbeiten", erklärte Marcos Lopez, Soliums CEO. "Solium ist der erste Verwalter in Nordamerika, Europa und Asien, der auf einer einzigen Technologie- und Dienstleistungsplattform arbeitet - wodurch es unseren weltweit ansässigen Kunden ermöglicht wird, von all unseren weltweiten Büros nahtlos Unterstützung zu erhalten."



Das Büro von Solium in Barcelona ist ein mehrsprachiges Dienstleistungszentrum für Kunden- und Teilnehmer, das europäische und weltweit ansässige Kunden von Solium unterstützt. Es ist auch der Hub für das Shareworks Global Compliance-Produkt des Unternehmens, eine Online-Datenbank mit Rechts- und Steuervorschriften für mehr als 170 Länder. Solium stellt seit Juli 2016 Personal für das Kundendienstleistungszentrum ein. Derzeit gibt es 20 Vollzeitangestellte, die von diesem Standort aus tätig sind.



"In den letzten Jahren haben wir einen starken Zuwachs an neuen Kunden in der EMEA-Region verzeichnen können, im Besonderen in Kontinentaleuropa, und wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhält", erklärte Brian Craig, Soliums Managing Director, EMEA. "Wir verfügen nun über die Möglichkeit, Kunden und Teilnehmern Unterstützung in den meisten europäischen Sprachen anzubieten, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, der uns dabei unterstützen wird, unsere führende Position in dieser Region auszubauen. Darüber hinaus ist Barcelona eine erstklassige Stadt, die erstklassige Talente anzieht, wodurch die Stadt der ideale Standort ist, um unsere Dienste auszuweiten.



Solium wird am Mittwoch, den 19. Oktober, eine offizielle Eröffnungsfeier in seinem neuen Büro durchführen. Ehrengäste sind Vertreter vom Handels- und Industriebereich der katalanischen Regierung.



"Wir sind begeistert, dass Solium sich dazu entschieden hat, seine Einrichtung in Barcelona aufzubauen", erklärte Núria Betriu, Generaldirektorin für Industrie, Handels- und Industriebereich der katalanischen Regierung. "Wir hoffen, dass Soliums Entscheidung in unsere Region zu investieren und Arbeitsplätze im Technologiebereich zu schaffen von anderen Unternehmen nachgeahmt wird. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Erfolg des Unternehmens und das Wachstum ihres Büros in Barcelona."



Solium Capital Inc. (TSX: SUM) bietet cloudfähige Dienste für die weltweite Equity-Verwaltung, Finanzberichterstattung und Compliance. Von Büros in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Europa und Australien aus, unterstützt unsere Software-as-a-Service-Technologie (SaaS) Planverwaltung und Equity-Transaktionen für mehr als 3.000 Unternehmenskunden mit Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern. Folgen Sie uns unter @Solium und besuchen Sie unsere Website unter solium.com (http://solium.com/).



Einige in dieser Pressemitteilung getätigten Aussagen oder zitierte Aussagen stellen laut anwendbaren Wertpapiergesetz zukunftsweisende Aussagen oder zukunftsweisende Informationen dar. Zukunftsweisende Aussagen oder Informationen enthalten üblicherweise Aussagen mit Worten wie "erwarten", "glauben", "davon ausgehen", "planen", "beabsichtigen", "schätzen", "vorschlagen" oder ähnliche Worte, die zukünftige Ergebnisse oder Aussagen in Bezug auf Prognosen suggerieren. Zu den spezifisch in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisenden Aussagen gehören Aussagen mit Bezug zur kontinuierlichen Investition von Shareworks und das Wachstum der internationalen Aktivitäten und internationaler Märkte. Solche zukunftsweisenden Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch herausstellen könnten; unter anderem Annahmen in Bezug zur Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal zu erkennen, anzustellen, zu motivieren und zu halten; Umsatz durch seine Produkte und Dienste zu behalten und genau vorherzusagen sowieAnahmen in Bezug auf das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Auch wenn Solium davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsweisenden Aussagen oder Informationen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte den zukunftsweisenden Aussagen oder Informationen kein kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden, da Solium nicht versichern kann, dass sich solche Erwartungen als korrekt herausstellen. Die zukunftsweisenden Aussagen und Informationen basieren auf Soliums aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen und unterliegen einer Reihe von bedeutenden Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse bedeutend von den erwarteten unterscheiden. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die allgemeine Geschäfts- und wirtschaftliche Situation, Maßnahmen von Mitbewerben und Partnern, das Regulierungsumfeld und Produktqualität sowie -annahme. Dementsprechend werden Leser dazu aufgefordert, den zukunftsweisenden Aussagen und Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegenzubringen.



