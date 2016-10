Halle (ots) - Der Sänger der Band "Tokio Hotel", der gebürtige Magdeburger Bill Kaulitz, kritisiert den Aufstieg der AfD in seiner alten Heimat. "Da wird man auch wütend und traurig und ist fassungslos", sagte der mittlerweile in den USA lebende Popstar der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). "Das, was die AfD in Deutschland an Hass schürt, aus der Angst der Menschen heraus, das passiert gerade überall auf der Welt", so Kaulitz weiter. In den USA sei es mit Donald Trump genauso.



