TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR GROUP beschließt neue Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Profitabilität

20.10.2016 07:30

TOM TAILOR GROUP beschließt neue Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Profitabilität

Hamburg, 20. Oktober 2016. Die TOM TAILOR GROUP hat unter dem neuen Management neue, kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität beschlossen. Sie gehen deutlich über das Ende 2015 eingeleitete Programm CORE hinaus. Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, die Gruppe in einem strukturell veränderten Marktumfeld auf das leistungsfähige Kerngeschäft zu konzentrieren. Dadurch sollen die Ertragskraft nachhaltig gestärkt und Mittel für Investitionen vor allem in digitale Vertriebswege und die Marken freigesetzt werden. Die TOM TAILOR GROUP wird sich im Zuge dessen konsequent von verlustbringenden Aktivitäten trennen. Die Gruppe wird sich unter anderem aus nicht profitablen Auslandsmärkten zurückziehen, weitere Retail-Stores schließen und Produktlinien einstellen. Die Aktivitäten der Gruppe fokussieren sich künftig auf die Dachmarke TOM TAILOR mit den Linien Casual, Denim und Kids sowie auf BONITA Women.

Die Umsetzung der Kosten- und Prozessoptimierungsmaßnahmen führt im dritten Quartal 2016 zu einer einmaligen Sonderbelastung in Höhe von rund 70 Mio. EUR, die überwiegend aus nicht cash-wirksamen Aufwendungen besteht. Im Gegenzug sollen erste positive Effekte auf das berichtete Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereits im vierten Quartal des laufenden Jahres sichtbar werden. Die TOM TAILOR GROUP geht davon aus, die Ertragskraft im Geschäftsjahr 2017 substanziell zu verbessern und eine deutlich höhere berichtete EBITDA-Rendite zu erzielen. Der Vorstand erwartet ferner, den Verschuldungsgrad des Unternehmens schneller reduzieren zu können als bisher vorgesehen. Das neue Programm verursacht keinen zusätzlichen Finanzierungsbedarf und wird von den kreditgebenden Banken vollumfänglich unterstützt.

Die im März abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016 zieht der Vorstand vor dem Hintergrund der Sonderbelastung zurück. Eine aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird mit der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal am 10. November 2016 vorgelegt.

Die neuen operativen Maßnahmen zur Kosten- und Prozessoptimierung setzen an den drei Hebeln geographische Präsenz, Storeportfolio und Produktlinien an.

Die TOM TAILOR GROUP wird ihr Markenportfolio künftig auf die beiden Marken TOM TAILOR und BONITA Women konzentrieren. Die Marke BONITA Men wird vom Markt genommen.

Ferner wird sich die TOM TAILOR GROUP aus Frankreich und Südafrika zurückziehen sowie in China und Indien eine neue Marktbearbeitungsstrategie prüfen (z. B. auf ein Lizenznehmermodell umstellen). Zugleich wird die Gruppe ihr Filialnetz weiter reduzieren. Für das Geschäftsjahr 2017 geht das Unternehmen davon aus, das Portfolio um insgesamt bis zu 300 Stores zu reduzieren. So werden sämtliche Stores der Marke BONITA Men geschlossen. Außerdem sollen bis zu 150 unprofitable Stores der Marke BONITA Women geschlossen werden. Einzelne Flagship-Stores der Marke TOM TAILOR werden ebenfalls einer konsequenten Überprüfung unterzogen und aus dem Portfolio genommen, sofern sie die Profitabilitätsanforderungen nicht erfüllen. Mit diesen Maßnahmen wird auch ein Stellenabbau verbunden sein. In den kommenden Wochen sollen mit den Betriebsräten des Unternehmens sozialverträgliche Lösungen erarbeitet werden.

