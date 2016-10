IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Marc Davis berichtet: Golden Dawn Minerals, British Columbias nächstes Goldminen-Powerhouse?

Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A) (das Unternehmen oder Golden Dawn) freut sich heute bekanntzugeben, das Marc Davis einen Artikel über das Unternehmen veröffentlicht hat und darin erläutert, Im Verborgenen zu glänzen ist oftmals eine gewinnbringende Strategie in der viel auf dem Spiel stehenden Welt der Hightech-Innovation.

Den vollständigen Artikel in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link: http://www.mining.com/web/golden-dawn-b-c-s-next-powerhouse-gold-min er/

Doch ist diese Methode auch vorteilhaft im Bereich der Goldminen?

Für ein Junior-Goldminenunternehmen, das sich zu einem Wettbewerbsvorteil hinbewegt, ist es manchmal der sicherste Weg, um den Erfolgsfall sicherstellen zu können.

Die in Vancouver ansässige Golden Dawn Minerals (TSX.V: GOM; Frankfurt: 3G8A) ist ein gutes Beispiel.

Das Unternehmen tätigte soeben den nächsten grossen Schritt in Richtung ihrem ultimativen Ziel der Ansammlung von mehr als 1 Million Unzen Gold in hochgradigen Erzvorkommen in einem historischen Goldminendistrikt im Süden von British Columbia - Greenwood.

Diese Bekanntmachung kann zum Meilenstein werden: Golden Dawn hat es vollbracht, ihre Landpositionen in den goldreichen Greenwood Goldfeldern nahe der Stadt Grand Forks zu verdreifachen.

Am Bedeutendsten ist, dass die neue Akquisition von zusätzlichen 10400 Hektar für ihr Projektportfolio in den Greenwood Goldfeldern mehrere kleine historische Minen und nicht-entwickelte Lagerstätten beinhaltet. (Diese neuen Grundstücke, die von Nadina Resources übernommen werden, sind in der untenstehenden Karte in violett eingezeichnet.) http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/37966/Marc Davis berichtet.001.png

Somit kann Golden Dawn auf ihren existierenden Goldbestand erfolgreich aufbauen, der aus drei kleinen zuvor produzierenden Goldminen besteht - nämlich Lexington, May Mac und Golden Crown.

Und genau dort wird das Unternehmen ihre Testminenproduktion im ersten Quartal nächsten Jahres starten, indem mit einem 10000 Tonnen Grossproben-Abbau aus bestimmten hochradigen Goldadern in der May Mac Mine begonnen wird.

Im Anschluss daran sind die Planungen bereits im Gange, um die Lexington Mine im 2. Quartal 2017 wieder in Betrieb zu nehmen. Am Wichtigsten ist, dass die Mine bereits genehmigt ist, was bedeutet, dass keine behördlichen Hürden mehr im Weg stehen.

Es ist zugleich wichtig hervorzuheben, dass praktisch die gesamte benötigte Mineninfrastruktur bereits vor Ort einsatzbereit ist, um alle drei Lagerstätten und jedweden weiteren Minenbetrieb in der Gegend zu bearbeiten. Dies beinhaltet eine moderne Verarbeitungsanlage und eine Absetzteichanlage. Diesen Minen kommt auch zugute, dass Zugang zu Elektrizität, Wasser und einer nahegelegenen Schnellstrasse bereits vorhanden ist. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/37966/Marc Davis berichtet.002.png

Oben ist die moderne Verarbeitungsanlage, die sich vor Ort befindet und im Besitz von Golden ist, abgebildet.

Alles in allem sind mindestens 500000 Unzen hochgradiges Gold und Goldäquivalent (der gesamte Wert an Gold, Silber und Kupfer umgerechnet in Gold) das Ziel von Lexington, May May und Golden Crown. Das Unternehmen hofft, dieses Ziel mit Bohrungen zu erreichen, vor allem in bekannten hochgradigen Goldzonen.

Die Phoenix Mine: Ein neues Juwel in der Krone?

Unter den neuen Assets von Golden Dawn befinden sich mehrere historische Goldminen. Diese beinhalten die zuvor produzierende Phoenix Mine, die mehr als 1 Million Unzen Gold, fast 6,5 Mio. Unzen Silber und 518523951 Unzen Kupfer bis zur Minenschliessung im Jahr 1978 produziert hat.

Und jetzt wird es richtig interessant: Direkt südlich von der Landesgrenze umfassen die Greenwood Goldfelder auch eine Anzahl von hochgradigen Goldminen im US-Bundesstaat Washington. Zusammen haben sie mehr als 7,5 Mio. Unzen Gold gefördert. Dies beinhaltet mehrere Minen, die erst vor kurzem in den 1990er Jahren entdeckt wurden und als Boundary Distrikt bekannt sind.

Viel von dieser Goldproduktion - insbesondere an den Rebublic und Rossland Standorten - kommt aus hochgradigen epithermalen Adernsystemen mit Bonanza-Gehalten von durchschnittlich mindestens 16 Gramm pro Tonne (g/t).

Diese Minen haben ähnliche geologische Eigenschaften wie die Mineralisierung vieler Schürfstellen auf den neu erworbenen Grundstücken von Golden Dawn. Allerdings wurde die Tatsache, dass das Gold im Boundary Distrikt strukturell von Verwerfungszonen kontrolliert ist, erst in den letzten paar Jahren von Geologen erkannt.

Das Lösen dieses geologischen Puzzles befähigt Golden Dawn jetzt, das gleiche bewährte geologische Modell anzuwenden, um mehr Gold in zuvor unterexplorierten Gegenden der Greenwood Goldfelder zu finden.

Keine vorherige Exploration an der Phoenix Mine und auf dem benachbarten Grundstück hatte eine strukturgebundene Mineralisation zum Ziel. Das erklärt den begrenzten Erfolg der vorherigen Minenbetreiber.

Es ist bekannt, dass noch immer unerschlossene Ader-Shoots mit Bonanza-Gehalten von bis zu 55 g/t (fast zwei Unzen pro Tonne) existieren. Wahrscheinlich warten noch viele mehr darauf, entdeckt zu werden.

Das ist der Grund, weshalb Golden Dawn beabsichtigt, das Phoenix Grundstück zu einer hohen Priorität zu machen, und zwar mit dem Ziel, zusätzliche Unzen aus hochgradigem Erz hinzuzufügen. In dieser Hinsicht repräsentiert die aussichtsreiche Wiederinbetriebnahme dieser Mine eine grosse Opportunität für Golden Dawn.

Zudem kommt die Phoenix Minenakquisition mit einem beträchtlichen Bestand an Absetzteichen, die in der nahegelegenen Verarbeitungsanlage von Golden Dawn neu verarbeitet werden können, um übriggebliebene Gold- und Kupferressourcen zu gewinnen.

Auf Kurs für zeitnahe Goldproduktion mit geringen Kosten

Sobald alle drei von Golden Dawn in Entwicklung befindlichen Minen in Betrieb sind, wird dies dem Unternehmen erlauben, von kostensenkenden Skaleneffekte zu profitieren.

Zudem besteht die Aussicht, weitere Minen und Lagerstätten aus Golden Dawns signifikant vergrösserten Grundstücken einzubinden, welche die gesamten Minenkosten sogar noch weiter senken und der Unternehmensbilanz zugutekommen werden.

Unabhängige Ingenieursgutachten indizieren bereits ein rentables Geschäftsmodell. Zum Beispiel zeigen die Studien, dass Gold in der Lexington Mine mit einer sehr beneidenswerten Betriebsmarge von bis zu US $500/Unze produziert werden kann, basierend auf aktuellen Goldpreisen.

Tatsächlich kann das Gold abgebaut, verarbeitet und in den Markt transportiert werden - mit nur US $820/Unze All-in-Produktionskosten (dies beinhaltet alle sonstigen Unternehmensbetriebsausgaben und Royalty-Gebühren).

Die Lexington Mine allein hat eine projizierte Rückzahlungsdauer der Kapitalaufwendungen (Kosten vor Minenstart) von weniger als zwei Jahren, was für jedes Unternehmen sehr schnell ist, vor allem aber in der Minenbranche.

Investment-Zusammenfassung

Golden Dawn verfügt über ein zunehmend attraktiveres Risiko-Chance-Profil, das durch die Eventualität von bedeutungsvoller Goldproduktion in naher Zukunft, das heisst ab dem zweiten Quartal 2017, gestützt wird.

Wichtigerweise ist die Lexington Mine bereits genehmigt, was bedeutet, dass keine behördlichen Hürden mehr im Weg stehen, um ein schlüsselfertiger Geldmacher zu werden.

Es sollte nicht vergessen werden, dass Golden Dawn auch daran arbeitet, die nahegelegenen, zuvor produzierenden May May und Golden Crown Minen nächstes Jahr in Betrieb zu nehmen. Somit sollte sich der Beginn von dauerhaftem Cashflow aus drei kleinen Minen, und schliesslich soliden Gewinnen, auch im Aktienkurs vom Unternehmen auf bedeutungsvolle Art und Weise wiederspiegeln.

Gleichzeitig bietet die Opportunität, neues Leben in die produktive hochgradige Phoenix Goldmine, und mehrere andere kleinere Minen in der Nähe, einzuhauchen, gehörig viel an sogenanntem Blue Sky-Potential. Das gleiche gilt für die Aussicht auf Entdeckung anderer strukturgebundenen, hochgradig vererzten Goldlagerstätten.

Indem im Verborgenen gearbeitet wird, konsolidiert Golden Dawn ihren Grip auf die reich mineralisierten, noch unterexplorierten Greenwood Goldfelder - die zu den sichersten Minenrechtssprechungen der Welt gehören.

Das anwachsende Minenportfolio des Unternehmens profitiert auch vom Zugang zu Elektrizität, Wasser und einer nahegelegenen Schnellstrasse. Es befindet sich auch in der Nähe von der Stadt Greenwood, wo ausgebildete Arbeiter und Minenzubehör verfügbar sind.

Alle diese Schlüsseldynamiken demonstrieren, wie Golden Dawn das Risiko aus ihren Gold-Assets genommen hat, mit einem beschleunigten Zeitrahmen in Richtung relativ kostengünstiger Goldproduktion. Und je mehr zuvor produzierende Minen Golden Dawn wieder in Betrieb nimmt, desto mehr kostensenkende Synergien können erreicht werden, um die Bilanz des Unternehmens noch mehr zu stärken.

Kurzum, mit Golden Dawn ist eine Erfolgsgeschichte im Gange. Und geduldige Investoren sollten grosszügig belohnt werden, während sich das Unternehmen im beschleunigten Maße von einem cashknappen Explorer zu einem Goldproduzenten mit dauerhaftem Cashflow und Rentabilität wandelt.

Quelle: http://www.mining.com/web/golden-dawn-b-c-s-next-powerhouse-gold-min er/ (Frei übersetzt aus dem Englischen)

Über Mark Davis: Marc Davis, Redakteur und Herausgeber

Durch seine früheren Tätigkeiten als Floor Trader, Finanzanalyst im Investmentsektor, Journalist bei einer der weltweit führenden digitalen Nachrichtenagenturen für Finanzwesen und Wirtschaftsreporter bei CBC Television verfügt Marc über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Nachrichten, Medien und Kapitalmärkte.

Marc Davis Managing Editor www.BNWnews.ca www.CapitalMarketsMedia.ca

Für weitere Fragen steht ihnen das Management jeder Zeit zur Verfügung.

GOLDEN DAWN MINERALS INC. Kontakt: CEO Wolf Wiese oder Direktor Stefan Bender Weitere Informationen erhalten Sie über: Corporate Communications

