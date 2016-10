Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit "Buy" und einem Kursziel von 16 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt unterschätze die tatsächliche Stellung des SDax-Konzerns in seinen Lkw- und Anhängermärkten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie habe aus seiner Sicht zu stark auf den rückläufigen US-Markt reagiert, dabei mache dieser nur einen kleinen Umsatzanteil aus. Gewinntreiber sei vor allem das stetig wachsende Ersatzteilgeschäft. Die aktuelle Bewertung habe noch Raum nach oben./tav/tih

