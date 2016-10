CPU Softwarehouse AG: CPU bestätigt trotz Umsatzrückgang die Ergebnisprognose

CPU bestätigt trotz Umsatzrückgang die Ergebnisprognose

Augsburg, 20. Oktober 2016 - Die auf Bankensoftware und IT-Dienstleistungen spezialisierte CPU Softwarehouse AG (DE 000A0WMPN8) rechnet im Geschäftsjahr 2016 nunmehr mit einem Umsatzrückgang um knapp zehn Prozent. Ursächlich hierfür sind überwiegend Umstrukturierungen bei einem Großkunden. Das im Geschäftsjahr 2016 bislang akquirierte Neugeschäft reicht hingegen noch nicht vollständig aus, um diesen Rückgang zu kompensieren. Das Konzernergebnis wird durch Verbesserungen bei der Marge und der Organisationsstruktur sowie durch Kosteneinsparungen gemäß der Prognose aber unverändert geringfügig steigen und positiv ausfallen.

Über CPU: Die CPU Softwarehouse AG mit Sitz in Augsburg ist ein zukunftsorientiertes Softwarehaus und Beratungsunternehmen für das Bankwesen mit Tochtergesellschaften in Deutschland und der Schweiz. Die CPU und deren Konzernunternehmen entwickeln seit über 30 Jahren Software für Banken und erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und Projektmanagement im Bankenumfeld. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, Österreich und die Schweiz.

